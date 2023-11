Brian Van Hinthum

De uitspraken van Christian Horner op woensdag over het vermeende contact tussen Lewis Hamilton zijn management en Red Bull Racing hebben het nodige teweeg gebracht. Er werd op donderdag in de paddock al een hoop over gesproken en Max Verstappen gaat nogmaals in op het mogelijke idee.

Er sloeg woensdag laat op de avond een bom in, toen Daily Mail quotes van Horner publiceerde waarin de Brit zegt dat Hamilton eerder dit jaar - voordat hij een nieuw contract bij Mercedes ondertekende - via zijn management gesproken zou hebben met Red Bull Racing. "We hebben in de loop der jaren verschillende gesprekken gehad over de komst van Lewis. Ze hebben een paar keer contact opgenomen. De laatste keer, eerder dit jaar, was er een vraag of er interesse zou zijn", zo deed de Britse teambaas van Red Bull donderdag uit de doeken.

Het zou nooit werken

Inmiddels zijn de claims van Horner stellig door Hamilton ontkend: "Ik weet dat [het verhaal] vanuit Christian is gekomen. Ik heb geen idee waar hij het over heeft. Niemand, zover als ik weet, van mijn team heeft met hem gesproken. Ik heb in jaren niet met Christian gesproken", zei de Brit onder meer. Verstappen hield zich toen hem donderdag op de persconferentie naar de zaak werd gevraagd behoorlijk op de vlakte. In een uitgebreid interview met The Telegraph gaat hij echter wél wat dieper in op een mogelijke Hamilton-samenwerking: "Het zou sowieso nooit werken", stelt de drievoudig wereldkampioen.

Bloedvergieten

Verstappen krijgt de vraag waarom hij denkt dat het niet zou werken. Zou hij 'bloedvergieten' verwachten wanneer twee haantjes om dezelfde prijs strijden? "Precies. Natuurlijk zouden we elkaar proberen te verslaan. Het is goed als we allebei in een verschillend team zitten. Het belangrijkste voor mij is dat onze rivalen ervoor zorgen dat ze volgend jaar competitief genoeg zijn om het uit te vechten. Anders maakt het toch niks uit wie je naast elkaar zet. Dan is er maar weer één auto die het wereldkampioenschap wint. Dat is niet wat je als fan wilt", besluit de Nederlander.