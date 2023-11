Vincent Bruins

Vrijdag 24 november 2023 08:01

Nyck de Vries zal volgend jaar uitkomen in het FIA World Endurance Championship. De Nederlander heeft zijn handtekening gezet bij het fabrieksteam van Toyota. Regerend Formule 1-kampioen Max Verstappen heeft op het goede nieuws van zijn landgenoot gereageerd.

De Vries kruipt in 2024 achter het stuur van de Toyota met nummer 7 in het FIA WEC. De Japanse autogigant is momenteel het beste team in de Hypercar-klasse. Hij zal daar José María López vervangen om zo de teamgenoot van Mike Conway en Kamui Kobayashi te worden. López blijft nog wel binnen de Toyota-familie. De Argentijn zal namelijk voor Lexus-team Akkodis ASP rijden in de LMGT3-klasse. De Vries was al de reserve- en testcoureur van Toyota van 2020 tot en met 2022. Hij zou vervolgens voor het door Toyota Gazoo Racing-gerunde team racen in 2023, maar kon dankzij een clausule onder het contract uitkomen om op die manier zijn handtekening te kunnen zetten bij AlphaTauri in de Formule 1. De Vries zal het druk hebben in 2024, want hij zal ook nog eens meedoen aan het Formule E-wereldkampioenschap met Mahindra.

Onmiddellijk dit soort kansen

Verstappen kreeg tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi de vraag of hij contact had gehad met De Vries over het nieuws dat hij voor Toyota en Mahindra had getekend voor het WEC en de Formule E, en hoe blij hij was voor de 28-jarige uit Uitwellingerga. "Ja, ik was gewoon aan het wachten op de aankondiging. Natuurlijk wist ik al wel dat het zou gebeuren. Ik ben heel erg blij voor hem en daarbij vind ik het heel mooi dat hij onmiddellijk dit soort kansen weer krijgt. Iedereen heeft hem uiteraard heel hoog zitten en natuurlijk kijk ik er naar uit om te zien wat hij kan doen."