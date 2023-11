Vincent Bruins

Aston Martin heeft in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi aangekondigd wie het zal vertegenwoordigen in de F1 Academy. Tina Hausmann heeft haar handtekening gezet bij de Britse renstal. De 17-jarige Zwitserse zal volgend seizoen voor Prema Racing uitkomen in de formuleklasse voor vrouwelijke coureurs.

De F1 Academy werd eind 2022 opgericht als de vervanger van de failliete W Series en heeft nu het eerste seizoen achter de rug. Marta García werd de kampioen van 2023. Onder andere het Nederlandse MP Motorsport neemt deel aan de formuleklasse voor vrouwen en werd tweede in de eindstand bij de teams. Emely de Heus wist een race te winnen op Barcelona-Catalunya en pakte een podium voor haar thuispubliek op Zandvoort. Nu zijn de ogen gericht op 2024 en de F1 Academy zal neerstrijken in Saoedi-Arabië, Miami, Spanje, Nederland, Singapore, Qatar en Abu Dhabi, en alle zeven ronden zullen in het voorprogramma staan van de Formule 1. Alle tien Formule 1-teams zullen ieder een coureur in de F1 Academy steunen in 2024. Hausmann zal rijden voor Prema Racing en is na ART Grand Prix-coureurs Lia Block en Bianca Bustamante de derde dame die is bevestigd voor volgend seizoen. Block en Bustamante zullen support krijgen van Williams en McLaren, respectievelijk, terwijl Hausmann in de groene kleuren van Aston Martin zal uitkomen.

Decennium in het karten

Hausmann heeft net haar eerste seizoen in de Formule 4 achter de rug na zo'n tien jaar lang te hebben gekart. Tijdens haar debuut in de Formula Winter Series scoorde ze meteen een podium. "F1 Academy is een ongelooflijke kans voor me. Het is een geweldig kampioenschap waar ik trots deel van uitmaak. Ik weet dat ik ontzettend veel zal leren wat me als coureur veel gaat helpen, inclusief de ervaring die ik opbouw door te racen op zeven nieuwe circuits voor het oog van een groot publiek. Er gaat een nieuwe wereld voor me open, maar ik ben verheugd om te beginnen. Om het Aston Martin Formule 1-team te mogen vertegenwoordigen in deze klasse is een enorme eer. Mijn eerste dag op de AMR Technology Campus liet me al zien wat een fantastisch team het is. Ik voel me hier op mijn gemak en ik voel iedereens steun." Hausmann zal Aston Martin-ambassadeur Jessica Hawkins, die eerder dit jaar voor eerst achter het stuur van een Formule 1-bolide kroop, als mentor hebben.