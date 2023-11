Teambazen steunen deze nieuwe opzet van het sprintweekend

Remy Ramjiawan

Vrijdag 24 november 2023 15:56

Na het 2023-seizoen waarin er zes sprintraces werden verreden, was het duidelijk dat het format op de schop moest. Inmiddels zijn er voorstellen gedaan voor het wijzigen van het sprinweekend en volgens de BBC hebben de teambazen akkoord gegeven voor een nieuwe opzet.

Sinds 2021 is de sprintrace ook binnen de hoogste afdeling van de autosport een vast gegeven. De indeling van het weekend is ieder jaar aangepast en voor dit seizoen is ervoor gekozen om van zaterdag de sprintdag te maken. Dat betekent dat de eerste en enige vrije training op vrijdag plaatsvindt, gevolgd door de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag. Zaterdag vindt dan de Sprint Shootout plaats en later die dag de sprintrace. Deze opzet wordt dus veranderd voor volgend jaar.

Nieuwe opzet

Hoewel het plan nog officieel bevestigd moet gaan worden, zou een sprintweekend in 2024 er iets anders uit moeten gaan zien. Zo is het de bedoeling dat op vrijdag de eerste en enige training zal plaatsvinden. Later die dag vindt dan de Sprint Shootout plaats. De eerste sessie van zaterdag zal dan bestaan uit de sprintrace, om later die dag de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag te rijden.

Parc fermé nog altijd van toepassing

Het is dus even afwachten hoe de nieuwe opzet zal gaan uitpakken, al is het opvallend dat er niet is gesproken over de parc fermé-regels. Dat was namelijk in Austin de boosdoener, waardoor Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden gediskwalificeerd. Mogelijk dat de FIA hier later nog een beslissing over neemt, maar voorlopig lijkt dit de opzet voor volgend jaar te gaan worden.