Vrijdag 24 november 2023 12:04 - Laatste update: 12:16

De F1 Commission is bij elkaar gekomen op de vrijdag in het Grand Prix-weekend van Abu Dhabi en heeft een aantal knopen doorgehakt over de komende periode in de Formule 1. De invulling van het sprintweekend was een heet hangijzer, ook over de verdwijning van de bandenwarmers moest nog een beslissing worden genomen.

De indeling van het sprintweekend is in 2023 onder een vergrootglas komen te liggen, want niet ieder team kan zich vinden in de hedendaagse opzet. Daarom heeft de commissie besloten dat de opzet veranderd gaat worden, maar hoe de indeling van het nieuwe sprintweekend eruit gaat zien, dan moet nog worden bepaald. De bandenwarmers zouden vanaf 2025 verdwijnen, maar dat gaat voorlopig niet door, zo is besloten.

Start ontwikkeling 2026-auto

De grootste aanpassing lijkt de startdatum voor de ontwikkeling van de 2026-auto's te gaan worden. De F1 Commission heeft namelijk besloten dat er niet eerder dan in 2025 mag worden begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe auto. Vooral het team van Mercedes heeft zich in de voorbije maanden hierover uitgelaten. Zij waren bang dat het dominante team op die manier de voorsprong kon meenemen naar een nieuw seizoen, maar dat wordt dus aan banden gelegd.

Koeling tijdens extreme races

Ook is er na de race in Qatar gekeken naar de koelingsmogelijkheden voor coureurs. Tijdens die wedstrijd hadden veel rijders last van de extreme omstandigheden en de F1 Commission heeft het technische reglement geüpdatet, waardoor het voor teams mogelijk is om met aanvullende koelmogelijkheden te komen, tijdens weekenden waarin de omstandigheden extreem te noemen zijn.