Brian Van Hinthum

Donderdag 23 november 2023 14:04 - Laatste update: 14:50

De FIA heeft ingegrepen naar aanleiding van uitspraken op de verhitte persconferentie in Las Vegas vorige week. Toto Wolff en Fred Vasseur moeten allebei verantwoording komen afleggen tegenover de stewards na de boze uitspraken die beide heren over verschillende onderwerpen deden in de perszaal.

De persconferentie voor de teambazen ging er in Las Vegas verhit aan toe. Onderwerp van gesprek was voornamelijk de losgeraakte putdeksel uit VT1. Door de losliggende putdeksel, die roet in het eten van de eerste én twee training gooide, liep Carlos Sainz behoorlijke schade op. Het team moest de nodige onderdelen vervangen, waardoor Sainz met tien plaatsen gridstraf aan de race in de gokstad moest beginnen. De hele gang van zaken schoot in het verkeerde keelgat bij de Italiaanse renstal en men was dan ook pislink wegens de tóch gehandhaafde straf voor de vervangen onderdelen.

Vasseur

Op de persconferentie voor de teambazen hield Vasseur zich niet in over de controversiële straf én losliggende putdeksel. "We hebben de monocoque, de motor, de batterij compleet beschadigd. Ik vind het gewoon onacceptabel. Dit kost ons een fortuin. Deze sessie voor Carlos is fucked up. We doen niet mee aan VT2, dat is zeker. Ik vind het onacceptabel van de Formule 1 vandaag", zo liet hij optekenen tegenover de aanwezige media. In Abu Dhabi moet de Fransman wegens zijn taalgebruik op het matje komen bij de FIA om tekst en uitleg te geven. Om 17:00 uur lokale tijd wordt hij op donderdag verwacht.

Wolff

Hetzelfde geldt overigens voor Wolff, die zich ook met het nodige felle taalgebruik uitliet over de hele situatie. Hij koos juist de andere kant van de medaille. "We praten hier over een fucking putdeksel die is losgeraakt," zo klonk het op de persconferentie. "Het is wel eens eerder gebeurd, het is niets. Het was VT1. Deel juist complimenten uit aan de mensen die deze Grand Prix hebben opgezet, die deze sport veel groter maken dan dat het ooit was. Liberty heeft fantastisch werk geleverd en alleen omdat er tijdens VT1 een putdeksel is losgeraakt, moeten we niet gaan lopen klagen", zei Wolff. Ook hij moet om 17:00 uur dus verantwoording afleggen.

Update 14:49

Vasseur en Wolff zijn na onderzoek van de FIA allebei weggekomen met een waarschuwing. Men is tot de conclusie gekomen dat de Ferrari-teambaas 'extreem boos en gefrustreerd was na de gebeurtenissen tijdens VT1 en dat dit taalgebruik niet gebruikelijk is voor hem.' Wolff zijn taalgebruik 'was abrupt na een provocatie tijdens de persconferentie en wordt niet gezien als typisch voor de teambaas.'