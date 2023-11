Jan Bolscher

Donderdag 23 november 2023 13:00 - Laatste update: 14:36

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zorgde op woensdag voor opgetrokken wenkbrauwen, door naar buiten te brengen dat het kamp van Lewis Hamilton contact zou hebben gezocht met de renstal over een stoeltje naast Verstappen. De Nederlander zelf wil niet te diep ingaan op "als als-verhalen."

Hamilton rijdt sinds 2013 voor het team van Mercedes, en heeft sindsdien grote successen geboekt in dienst van de Duitse grootmacht. Zes van zijn zeven wereldtitels reed hij bij elkaar in een Zilverpijl, waarmee hij een van de grootste namen uit de geschiedenis van de sport werd. Eerder dit jaar tekende hij een nieuw contract bij Mercedes tot eind 2025, nadat hij meerdere keren op had laten tekenen dat hij zijn Formule 1-loopbaan wil eindigen bij zijn huidige werkgever.

Horner doet onthulling

De verbazing was dan ook groot toen Red Bull Racing-teambaas Horner woensdag naar buiten bracht dat het kamp van Hamilton meerdere keren contact heeft gezocht om te vragen naar de mogelijkheden rondom het stoeltje naast Verstappen. Ook Ferrari zou benaderd zijn. "De laatste keer, eerder dit jaar, was er een vraag of er interesse zou zijn", vertelde Horner onder andere tegenover Daily Mail. "Maar ik zie Max en Lewis niet samenwerken. De dynamiek zou niet goed zijn. We zijn 100 procent tevreden met wat we hebben."

Reactie Verstappen

Verstappen zelf werd in Abu Dhabi naar zijn kijk op de zaak gevraagd: "Wat zou het toevoegen, om te weten wat ik daarvan zou vinden?', citeert De Telegraaf. "Het gebeurt niet, dus het heeft voor mij geen zin om als als-verhalen te maken. Het maakt mij ook niet uit, los van Lewis. Er zijn zoveel goede coureurs. Maar het is dus niet aan de orde."