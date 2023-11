Jan Bolscher

Donderdag 23 november 2023 12:03 - Laatste update: 14:38

Voormalig Mercedes-topman Norbert Haug is van mening dat Red Bull Racing geen kritiek zou moeten krijgen op de recente dominante performance. Volgens de Duitser was de concurrentie simpelweg niet goed genoeg.

Red Bull Racing is dit jaar bij uitstek het te kloppen team, waarbij met name Max Verstappen het maximale uit de RB19 heeft weten te halen. De drievoudig wereldkampioen schreef van de 21 verreden races 18 keer de overwinning op zijn naam. Het zorgde voor een ietwat eentonig beeld dit seizoen, dat niet bij iedereen binnen de Formule 1-community goed is gevallen. Sommigen vrezen dat fans de sport saai of voorspelbaar gaan vinden, als de Nederlander en zijn team alles blijven winnen.

Artikel gaat verder onder video

Inferioriteit Verstappen

Haug is het daar niet mee eens. De voormalig baas van alle motorsportactiviteiten van Mercedes-Benz, is van mening dat de superioriteit van Verstappen - ook over teammaat Sergio Pérez - iets is dat nog nooit is voorgekomen in de Formule 1: "Zo'n duidelijke inferioriteit, afhankelijk vanaf het perspectief van waaruit je naar de concurrentie kijkt, is sinds 1950 nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van de Formule 1", klinkt het tegenover DPA.

Concurrentie niet goed genoeg

De Duitser erkent echter ook dat de huidige situatie waarschijnlijk geen goede voorbode is voor wat betreft de strijd binnen de Formule 1 de komende jaren. Wel benadrukt hij dat het niet Red Bull Racing is dat daarvoor bekritiseerd zou moeten worden: "Hoeveel dit ook zegt over de overweldigende kracht van Verstappen en Red Bull Racing, het laat duidelijk zien dat de concurrentie in 2023 bij lange na niet goed genoeg was", klinkt het.