VIDEO: AlphaTauri gaat mogelijk 'Racing Bulls' heten, Red Bull laat rookies rijden in Abu Dhabi

Redactie

Woensdag 22 november 2023 17:42

Hoewel AlphaTauri nog niets heeft bevestigd, gaat het er toch steeds meer op lijken dat Racing Bulls de nieuwe naam van het zusterteam van Red Bull Racing gaat worden. Daarnaast is het slotstuk van het 2023-seizoen in zicht en diverse rookies gaan hun debuut maken tijdens de eerste vrije training op het Yas Marina Circuit. Bekijk de video hieronder of op YouTube.