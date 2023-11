Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens raceweekend in Abu Dhabi

Redactie

Woensdag 22 november 2023 19:07

De Formule 1 gaat zich opmaken voor de eindronde van het wereldkampioenschap van 2023. Dat gaat plaatsvinden op het Yas Marina Circuit en dat betekent dat het tijd is geworden voor de Grand Prix van Abu Dhabi.

De titels zijn in 2023 al uitgedeeld aan Max Verstappen en Red Bull Racing. Toch is het daaronder best interessant. Zo staan Fernando Alonso en Carlos Sainz allebei op 200 punten in het coureursklassement en de Ferrari-coureur bezet de vierde plek, want hij wist de race in Singapore te winnen. Tussen Mercedes en Ferrari is het ook nog altijd razendspannend, want het onderlinge verschil is slechts vier punten in het voordeel van de Duitsers. Aankomend weekend gaan daar dus ook de beslissingen vallen en GPFans zet op een rijtje wat de diverse aanbieders dit weekend gaan tonen.

Artikel gaat verder onder video

F1 TV

Niet alleen de Formule 1 komt in Abu Dhabi in actie, ook de Formule 2 zal namelijk haar slotrace hebben op het Yas Marina Circuit. Daardoor ziet het programma er bij de streamingdienst van de sport zelf, er als volgt uit:

Donderdag 23 november 15:30 uur Weekend Warm-up Vrijdag 24 november 08:05 uur F2 Vrije training Vrijdag 24 november 10:30 uur F1 Eerste vrije training Vrijdag 24 november 12:00 uur F2 Kwalificatie Vrijdag 24 november 14:00 uur F1 Tweede vrije training Zaterdag 25 november 11:30 uur F1 Derde vrije training Zaterdag 25 november 13:20 uur F2 Sprintrace Zaterdag 25 november 14:30 uur F1 Voorbeschouwing kwalificatie Zaterdag 25 november 15:00 uur F1 Kwalificatie Zaterdag 25 november 16:00 uur F1 Nabeschouwing kwalificatie Zondag 26 november 10:15 uur F2 Hoofdrace Zondag 26 november 12:50 uur F1 Voorbeschouwing race Zondag 26 november 14:00 uur Grand Prix van Abu Dhabi Zondag 26 november 16:00 uur F1 Nabeschouwing race

Goedemorgen GPFans

Goedemorgen GPFans keert aankomende zondag om 10:00 uur nog één keer terug met de allerlaatste uitzending van dit Formule 1-seizoen. Presentator Sebastiaan Kissing zal samen met tafelgasten Larry ten Voorde, Joey Alders en Remy Ramjiawan vooruitblikken op de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Kijkers van deze uitzending kunnen voor de laatste keer kans maken op de F1 23-game. De nieuwe aflevering zal aankomende zondag 26 november vanaf 10:00 uur live te volgen zijn op onze website, in de app of via ons YouTube-kanaal.

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 24 november 10:20 uur F1 Eerste vrije training Vrijdag 24 november 11:55 uur F2 Kwalificatie Vrijdag 24 november 13:50 uur F1 Tweede vrije training Zaterdag 25 november 11:20 uur F1 Derde vrije training Zaterdag 25 november 13:15 uur F2 Sprintrace Zaterdag 25 november 14:25 uur F1 Kwalificatie Zondag 26 november 10:05 uur F2 Hoofdrace Zondag 26 november 12:55 uur Grand Prix van Abu Dhabi

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse schenken.

Vrijdag 24 november 22:30 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 25 november 17:00 uur Formule 1: GP van Abu Dhabi Kwalificatie (samenvatting) Zondag 26 november 13:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zondag 26 november 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in Abu Dhabi nabespreken om 17:26 uur op NPO 1.