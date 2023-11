Goedemorgen GPFans zondag om 10:00u met Ten Voorde, Bleekemolen en Alders

Redactie

Maandag 20 november 2023 14:00 - Laatste update: 16:28

Goedemorgen GPFans keert aankomende zondag om 10:00 uur nog één keer terug met de allerlaatste uitzending van dit Formule 1-seizoen. Presentator Sebastiaan Kissing zal samen met tafelgasten Larry ten Voorde, Joey Alders en Remy Ramjiawan vooruitblikken op de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Kijkers van deze uitzending kunnen voor de laatste keer kans maken op de F1 23-game.

Aankomend weekend vindt de afsluiter van het Formule 1-seizoen plaats in het Midden-Oosten. In de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten zal op zondag 26 november de allerlaatste race van het jaar worden verreden. Max Verstappen mag dan al lang en breed wereldkampioen zijn, maar in het constructeurskampioenschap is het nog bijzonder spannend. Mercedes en Ferrari gaan in deze slotrace in Abu Dhabi uitmaken wie er als tweede finisht in het klassement. Op dit moment heeft Mercedes nog een minimale voorsprong van vier punten in handen - en het belooft dus bijzonder spannend te worden zondag. Op dit en nog veel meer zal in de ochtend al worden vooruitgeblikt tijdens de laatste uitzending van Goedemorgen GPFans.

Ten Voorde, Bleekemolen en Alders in de uitzending

Presentator Kissing zal nog eenmaal aan het hoofd van zijn vertrouwde tafel zitten om met zijn gasten vooruit te blikken op de Grand Prix van Abu Dhabi, maar ook zeker om terug te blikken op afgelopen seizoen, het jaar waarin Verstappen en Red Bull Racing sterker waren dan ooit tevoren. Kissing zal aan tafel gezelschap krijgen van Formula 3 Asian-kampioen Joey Alders, Porsche Super Cup-coureur Larry ten Voorde en GPFans-redacteur Remy Ramjiawan. Verder zal er een interview te zien zijn met oud-Formule 1-coureur Michael Bleekemolen en staat Liv Jansen wederom achter de desk om al jullie vragen uit de chat door te spelen naar de experts aan tafel.

Larry ten Voorde

Win de EA Sports F1 23-game

Tijdens de uitzending zal coureur Alders jullie ook virtueel meenemen over het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Dit zal hij doen in de EA Sports F1 23-game, die jij als kijker kunt winnen voor een console naar keuze. Het enige wat je daar voor hoeft te doen is deel te nemen aan de chat op ons YouTube-kanaal tijdens de uitzending. We geven de F1 23-game tweemaal weg, dus wie weet behoor jij tot één van de gelukkigen.

Goedemorgen GPFans zondag live vanaf 10:00 uur

De nieuwe aflevering van Goedemorgen GPFans zal aankomende zondag 26 november vanaf 10:00 uur live te volgen zijn op onze website, in de app of via ons YouTube-kanaal. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur. De Grand Prix van Abu Dhabi zal zondagmiddag om 14:00 uur van start gaan en alle ontwikkelingen tijdens deze race zijn te volgen via het liveblog op onze website of in de app.