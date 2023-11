Brian Van Hinthum

Sergio Pérez wist zondag beslag te leggen op de derde plek tijdens de Grand Prix van Las Vegas na een puike inhaalrace. Toch zal er wellicht een dubbel gevoel overheersen, daar de Mexicaan zich in de laatste ronde liet passeren door Charles Leclerc voor P2. Le Mans-winnaar Richard Bradley is niet te spreken over het gemak waarmee Pérez zijn positie opgaf.

Pérez wist na zijn teleurstellende twaalfde plek in de kwalificatie dat er op zondag werk aan de winkel was in Las Vegas. Door de straf van Carlos Sainz mocht de Mexicaan zijn race vanaf P11 aanvangen om zichzelf naar voren te vechten, al liep hij vroeg in de race tegen schade en dus de eerste tegenvaller aan. De man uit Guadalajara ging niet bij de pakken neer zitten, vocht zich terug, reed zelfs even aan de leiding en mocht uiteindelijk mee naar het podium als derde. Er leek zelfs wat meer in te zitten, daar hij vlak voor het einde van de race nog tweede reed.

Vergelijkbaar met karten

Toch ging het wat betreft die tweede plek betrekkelijk eenvoudig mis en nam Leclerc de Red Bull-coureur te grazen. De manier waarop zorgt voor kritiek op Max Verstappen zijn teamgenoot: "Toen ik nog in het karten reed, nam mijn vader alle races op zodat ik ze kon terugkijken. Er was een race waar ik als dertienjarige heel stom was en op een vrij identieke manier aan die van Pérez niemand blokkeerde vanaf de leiding. Vijf karts haalden mij in. Ik leerde toen wat nieuwe woorden toen ik die video terugkeek. Dat was behoorlijk volwassen taal voor een dertienjarige, maar ik verdiende het. Dit was identiek", stelt de voormalig Le Mans-winnaar in de On Track GP-podcast.

Geluk voor Pérez?

Bradley vervolgt: "Dit mag niet gebeuren als je dertien bent, laat staan wanneer je in de Formule 1 rijdt. Hoe bestaat het dat hij niet naar de binnenkant bewoog? Je kunt regel nummer één bij het verdedigen: de binnenkant. Dat is het eerste dat je leert wanneer je negen jaar oud bent." De Brit denkt zelfs dat Pérez van geluk mag spreken dat hij tweede is geworden in het wereldkampioenschap: "Dit had anders goed de druppel die de emmer deed overlopen kunnen zijn. Dit laat zien dat zijn vertrouwen compleet beschadigd is."