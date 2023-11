VIDEO: Waarom het zo mis ging bij McLaren in Las Vegas | GPFans Special

Brian Van Hinthum

Dinsdag 21 november 2023 16:36 - Laatste update: 17:19

McLaren, een team dat momentum kreeg met Lando Norris die podiumplaatsen behaalde in vijf van de laatste zes races voor Las Vegas, en tevens Aston Martin voorbijging in de strijd om de vierde plaats in het constructeurskampioenschap twee weken geleden, beleefde een dramatisch weekend in Las Vegas. We leggen uit wat er precies gebeurde in deze special. Bekijk de video hieronder of op YouTube.