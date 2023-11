Dertig coureurs in actie en het gevecht om de tweede plaats: wat te verwachten van GP Abu Dhabi

Jan Bolscher

Dinsdag 21 november 2023

De Grand Prix van Abu Dhabi vormt aankomend weekend het decor voor het slotstuk van het Formule 1-seizoen. De wereldtitels zijn al vergeven, maar er is nog genoeg om voor te vechten op het Yas Marina Circuit.

Red Bull Racing legde in Japan al beslag op het constructeurskampioenschap, terwijl Max Verstappen in Qatar zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap veilig stelde. Sergio Pérez verreed in Las Vegas vervolgens een knappe inhaalrace door zich van de elfde naar de derde plaats te vechten. Met dat resultaat bezegelde hij de tweede plaats in het wereldkampioenschap, waarmee het één-tweetje voor Red Bull Racing werd gecompleteerd. Desalniettemin staat er voor verschillende teams en coureurs nog genoeg op het spel in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit is daarom wat je mag verwachten van de Grand Prix van Abu Dhabi.

Gevecht om P2: Ferrari versus Mercedes

Waar Red Bull Racing er enige tijd geleden al met de constructeurstitel van door is gegaan, is de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap voor de teams nog in volle gang. Bij het ingaan van het weekend op het Yas Marina Circuit staat Mercedes op de tweede plaats met 392 punten. Ferrari volgt echter op P3 met 388 punten, een minimaal verschil van slechts vier punten. De Grand Prix van Abu Dhabi zal dus doorslaggevend zijn in het gevecht om het zilver. En dat is iets waar beide grootmachten voor door het vuur zullen gaan. Behalve de grote financiële voordelen, zou het immers ook voor beide teams een mooie beloning zijn na een wisselvallig seizoen.

Gevecht om P4: McLaren versus Aston Martin

Iets verder naar achteren op de ranglijst is het ook nog altijd spannend. McLaren staat momenteel met 284 punten op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, gevolgd door Aston Martin met 273 punten. De strijd om de onofficiële titel van best of the rest is dus nog in volle gang. Ook hier speelt het financiële aspect weer een grote rol, maar daarnaast is het een knappe prestatie om achter de topteams als winnaar van het middenveld uit de bus te komen. McLaren werd in 2022 vijfde met 159 punten. Aston Martin bleef steken op de zevende plaats met 55 punten.

Gevecht om P4: Sainz X Alonso X Norris X Leclerc

Ook bij de coureurs is het nog interessant. De eerste drie plekken in het wereldkampioenschap zijn inmiddels vergeven aan respectievelijk Verstappen, Pérez en Hamilton, maar de vierde plaats is nog onderdeel van het strijdtoneel. En daar zijn maar liefst vier coureurs nog voor in de running. Momenteel staat Carlos Sainz op de vierde plaats met 200 punten, gevolgd door Fernando Alonso met eveneens 200 punten. Ook Lando Norris (195 punten) en Charles Leclerc (188 punten) doen nog mee. Op dit gebied belooft het dus eveneens een spannend slotstuk te worden.

Donuts

Nog iets om naar uit te kijken aanstaande zondag: de donuts. De Formule 1 zal weer zeggen dat ze het liever niet hebben, sommige teams zullen weer zeggen dat het niet goed is voor het materiaal, maar we gaan ongetwijfeld weer een aantal ouderwetse donuts zien na afloop van de race. Even lekker die banden oproken om het einde van het seizoen in te luiden. Dat blijft toch altijd indrukwekkende beelden opleveren.

Rookies - 30 coureurs in actie in Abu Dhabi

Tot slot: de rookies. Formule 1-teams zijn het verplicht om minimaal twee keer per seizoen een rookie in één van de auto's te zetten tijdens een eerste vrije training. Dit om jong talent de kans te geven meters in de sport te maken, buiten de beperkte testdagen om. Bijna traditiegetrouw hebben ook dit jaar veel teams weer gewacht tot de laatste race van het seizoen om een tweede vinkje te kunnen zetten. Red Bull Racing moet zelfs nog twee rookies inzetten, waardoor zowel Verstappen als Pérez niet in actie zullen komen tijdens de eerste vrije training. In totaal komen er maar liefst dertig coureurs in actie aankomend weekend.

Deze rookies komen in actie tijdens VT1 in Abu Dhabi

Mercedes: Fred Vesti

Red Bull Racing: Jake Dennis en Isack Hadjar

Ferrari: Robert Shwartzman

Aston Martin: Felipe Drugovich

McLaren: Pato O'Ward

Alfa Romeo: Theo Pourchaire

Alpine: Jack Doohan

Haas: Oliver Bearman

Williams: Zak O'Sullivan