Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg heeft afgelopen zondag in Las Vegas zijn ogen uitgekeken en blikt bij de Daily Mail terug op één van de hoogtepunten van het 2023-seizoen.

De Grand Prix van Las Vegas werd vooraf gebombardeerd tot het paradepaartje van het 2023-seizoen. Toch moest dat allemaal nog maar even gebeuren en de vrijdag in Las Vegas liet zien dat de organisatie niet alles op orde had. Het circuit werd daarnaast ook niet als erg uitdagend beschouwd, maar achteraf moet er toch wel worden toegegeven dat de race er eentje was om de vingers bij af te likken. Zo ziet Rosberg dat ook, die het een groot succes voor de sport noemt.

Vermakelijk en onvoorspelbaar

"Het is verbazingwekkend hoe de VS onze sport nu omarmt en dat is niet hoe het in mijn tijd was. Het is echt geweldig om te zien en wat een groot succes was dit eerste Grand Prix-weekend in Vegas", zo trapt de wereldkampioen van 2016 af. Op zondag leek Charles Leclerc de beste papieren voor de overwinning in handen te hebben, maar dan is er natuurlijk nog altijd de Max Verstappen-factor. "Dat is de sleutel tot elke [succesvolle race]: het is echt vermakelijk en onvoorspelbaar, omdat je geen idee had wie de race zou winnen. Het was een gevecht met drie spelers, en tussen Ferrari en Red Bull en vervolgens ook achterin, er gebeurde zoveel", zo stelt hij.

'Zelfs Verstappen was om'

Hoewel Liberty Media zelf niet bekend heeft gemaakt hoeveel het heeft geïnvesteerd in het gebied in Las Vegas, wijzen bronnen naar een bedrag dat tegen de 400 miljoen dollar aan zit. "Dus ik denk dat het opnieuw een groot succes was voor de sport. Interessante businesscase, ook voor de sport, want het is voor het eerst dat zij daadwerkelijk zelf de promotor zijn en het geen lokale promotor is. Ze hebben dus veel geld in handen genomen om de locatie op te bouwen en de komende tien jaar de promotor te zijn." Zelfs criticaster Verstappen prees achteraf de race door de Amerikaanse stad: "Zelfs de meest uitgesproken criticaster als Verstappen was tegen het einde een superfan van de Grand Prix van Las Vegas."