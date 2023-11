Brian Van Hinthum

Maandag 20 november 2023 17:37 - Laatste update: 17:57

Charles Leclerc en Max Verstappen beleefden zondag tijdens de Grand Prix van Las Vegas bij de start van de race een controversieel moment. Na afloop van de nogal ferme actie van de Nederlander bood Verstappen zijn excuses aan richting de Monegask. Op de persconferentie bespreekt het tweetal - met een goed gevoel voor nostalgie - het moment nog eens.

Leclerc beschikte bij aanvang van de Grand Prix van Las Vegas over het voordeel bij de start, nadat de Ferrari-coureur op zaterdag beslag wist te leggen op de pole position. De Monegask had de pech dat teammaat Carlos Sainz, die op P2 kwalificeerde, door zijn tien plekken gridstraf naast hem wegviel . Het betekende dus dat nummer drie Verstappen naast hem aansloot tijdens de start van de race en de coureur uit Hasselt rook meteen bij de start van de 21e race van dit seizoen zijn kansen.

Samen erover gesproken

De Nederlander waagde - optimistisch als hij altijd is - een aanval. Verstappen zat echter iets te ver weg en duwde Leclerc de baan af. Een actie waarvoor hij later in de race vijf seconden straf ontving. Na afloop van de Grand Prix kunnen de nummers één en twee er wel om lachen en wordt het verleden erbij gehaald. "We hadden natuurlijk ons kleine moment", vertelt Verstappen. "Ik heb Charles uitgelegd wat er gebeurde, ook in de debrief. Het is iets dat we uit onszelf doen. Dat deden we al in onze tijd in het karten. Dat is fijn, zeker als je een leuke race hebt gehad met een aantal gevechten. Er valt altijd ergens over na te praten."

Gewoon een inchident

Leclerc sluit zich aan bij Verstappen: "Precies. Ik denk alleen dat de nabesprekingen in die tijd er wel een stuk harder aan toegingen." Verstappen haakt grappend in: "Het was gewoon een inchident", waarmee de Limburger doelt op een video uit 2012, waarin Leclerc door zijn accent het woord incident op die manier uitspreekt. De man uit Monte Carlo moet lachen: "Nu zijn we een stuk kalmer en natuurlijk zijn we samen opgegroeid. Ik ken Max enorm goed als coureur. Ik wist dus dat hij ervoor zou gaan. Ik gaf hem wat meer marge, omdat ik met het ook op de strijd met Mercedes in het constructeurskampioenschap veel meer te verliezen had. Het was leuk en we hebben erover gesproken. Hij heeft de situatie aan mij uitgelegd en daarmee is de kous af."