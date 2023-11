Brian Van Hinthum

Sergio Pérez wist tijdens de Grand Prix van Las Vegas definitief beslag te leggen op de tweede plek in het wereldkampioenschap, een positie die toch een tijd onder vuur lag met de naderende Lewis Hamilton. Aan tafel in het Race Café wordt de prestatie van de Mexicaan behandeld en de analisten zijn verdeeld.

Het seizoen van Pérez is na zijn uitstekende start snel bergafwaarts gegaan en gedurende de tweede seizoenshelft kwamen er steeds meer geruchten over de toekomst van de Mexicaan. De Red Bull-leiding zou zelfs gewezen hebben op het binnenhalen van de tweede plek in het wereldkampioenschap, al maakten Christian Horner en Helmut Marko duidelijk dat dat niet waar was. Ondanks de geruchten die ontkracht zijn, was het toch wel fijn voor de Mexicaan dat hij in de beste auto van het veld in Las Vegas inderdaad beslag wist te leggen op de tweede plek achter Max Verstappen.

Geluk gehad?

Aan tafel in het Race Café op Ziggo Sport behandelen de analisten de eindpositie van Pérez: "De meest dominante performance van een raceteam in de Formule 1. Je lift daarop mee. Je hebt geluk gehad dat Hamilton het niet voor elkaar heeft gekregen om jou van dat plekje af te rijden", opent Robert Doornbos kritisch. Olav Mol springt in de bres voor Pérez: "Amigo's, vergeet het even niet. Verstappen is dominant, maar de meeste podiums achter Verstappen [zijn voor] Pérez. Meer dan al die anderen. Meeste ronden aan de leiding gelegen achter Verstappen - dat zijn er niet veel - is ook Pérez. Hij zit daar gewoon."

Rosberg en Hamilton

Renger van der Zande stipt aan dat Pérez vooral door moet gaan met waar hij mee bezig is: "Het beeld dat wij hebben, is dat hij fouten maakt, voorbij gereden wordt en een beetje een klungel is. Dat is hij natuurlijk niet. Hij doet het nog steeds heel erg goed. Ik denk dat het voor hem heel makkelijk is: hij moet blijven doen wat hij doet. Podiums [aaneen] rijgen, tweede man spelen en dan kan hij een paar jaar verder bij Red Bull." Doornbos baalt ten slotte vooral van het grote gat tussen de Red Bull-coureurs: "Die consistentie was er niet. Dat was nadelig voor ons als fans ook. Dat je denkt aan Rosberg en Hamilton: dat één team het goed voor elkaar heeft en de snelste auto heeft is leuk, maar laat ze dan allebei elkaar tot het gaatje duwen. Maar dat is bij Max onmogelijk."