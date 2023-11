Lars Leeftink

Maandag 20 november 2023 15:03 - Laatste update: 15:05

De coureurs hebben na het spectaculaire F1-raceweekend in Las Vegas niet veel tijd om bij te komen, want komend weekend wordt het seizoen afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi. Een vooruitblikt op het weerbeeld voor komend weekend.

Zoals al jaren het geval is, zal de Grand Prix van Abu Dhabi het slotstuk zijn van het F1-seizoen. Het circuit staat inmiddels symbool voor het zijn van de laatste race op de kalender. Het afgelopen weekend won Max Verstappen in Las Vegas de race door Charles Leclerc achter zich te laten. Komend weekend gaat Verstappen proberen zijn negentiende zege van 2023 te boeken. In 2022 won de Nederlander de race in Abu Dhabi, iets wat hij in 2021 en 2020 ook al voor elkaar kreeg. De afgelopen drie seizoenen won de Nederlander dus en ook komend weekend zal hij de favoriet zijn.

Weerbericht raceweekend Abu Dhabi

Wat het weer betreft zal het vooral de hitte zijn die een factor kan gaan spelen. De temperatuur zal gedurende de drie dagen rondom de 30 graden Celsius liggen, met tijdens elke dag van het raceweekend geen kans op regen. Het wordt dus een droog en warm raceweekend. Het weerbeeld zal dus weinig af gaan wijken van de afgelopen races in Abu Dhabi.