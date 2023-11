Vincent Bruins

Maandag 20 november 2023 10:59

In deze video gaan we het hebben over Max Verstappen die zich een aantal keren behoorlijk kritisch heeft uitgelaten over de Grand Prix van Las Vegas waarmee de Nederlander een aantal mensen tegen zich in het harnas jaagde. Ook vader Jos Verstappen is van mening dat zijn zoon af en toe wel een toontje lager mag zingen. Daarnaast hebben we een update over Lando Norris die een zware crash meemaakte. Carlos Sainz gaat ondertussen in op de olie die op de baan lag.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.