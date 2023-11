Brian Van Hinthum

Zondag 19 november 2023 17:33

De allereerste Grand Prix van Las Vegas op de strip had in aanloop naar het raceweekend behoorlijk wat criticasters om mee om te gaan. Christian Horner is na afloop vrij positief op de gloednieuwe toevoeging op de kalender, maar heeft wel één belangrijk verbeterpunt richting de editie van 2024.

De eerste editie op de strip van Las Vegas zorgde in aanloop naar de race al voor de nodige discussie. Max Verstappen gaf bijvoorbeeld aan dat hij het idee had dat de hele race meer voor de show is, terwijl veel teams en coureurs zich zorgen maakten om de voorspelde kou. Het begin van het raceweekend liep eigenlijk volledig in de soep, nadat een putdeksel roet in het eten gooide tijdens de eerste vrije training. Daardoor liep ook de start van de tweede training weer uit. Een valse start voor de gloednieuwe race.

Dingen om van te leren

Uiteindelijk kan de race op zondag wél op een hoop positieve geluiden rekenen en lijkt het al met al toch een geslaagd weekend geworden. Na afloop van de race in de Verenigde Staten geeft ook Horner zijn mening: "Het was een groot evenement en - zoals altijd - zullen we een debrief hebben om te bespreken wat er goed was en wat er gepolijst moet worden. Als je kijkt naar de interesse die er was voor deze race, was het fenomenaal. Natuurlijk zijn er bij een eerste editie een hoop dingen om van te leren", citeert Speedcafe de Red Bull-teambaas.

Schema moet beter

Hij noemt meteen een belangrijk voorbeeld: "Ik denk dat we in ieder geval moeten kijken naar het schema. Dit is loodzwaar geweest voor het team en alle mannen en vrouwen achter de schermen. Ik denk dat iedereen Vegas behoorlijk fucked verlaat. We moeten bekijken hoe we dat in de toekomst kunnen veranderen. We gaan nu tot zó laat in de nacht door. Misschien is het beter om wat eerder in de avond te beginnen. Het gaat nooit lukken om al het televisiepubliek tevreden te houden. Dit is een Amerikaanse race, dus als je rond een uur of acht begint, is het voor iedereen een stuk comfortabeler."