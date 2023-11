Brian Van Hinthum

Zondag 19 november 2023 14:32

Lando Norris beleefde met zijn eerste Grand Prix van Las Vegas totaal niet het weekend waarop hij gehoopt had. Na een belabberde zaterdag klapte hij op zondag hard in de muur op het stratencircuit en moest hij uit voorzorg richting het medisch centrum. Inmiddels is hij daaruit ontslagen en brengt hij zijn volgers up-to-date.

De tweede seizoenshelft van McLaren is er eentje om van te dromen, maar in Las Vegas gaat het allemaal niet zoals de Britse renstal inmiddels gewend is. In de kwalificatie van zaterdag liep het team misschien wel tegen dé domper van het seizoen aan, toen zowel Oscar Piastri als Norris niet verder kwamen dan Q1. Norris was zodoende op de zondag gedoemd tot het rijden van een inhaalrace vanaf P15 op het gloednieuwe circuit aan in de Amerikaanse woestijn.

Instagrampost

Lang duurde zijn inhaalrace echter niet. Vroeg in de race verloor Norris de controle over zijn McLaren en de Britse coureur kwam hard in de muur terecht. Hij gleed nog lang verder tegen de betonnen muur en kwam uiteindelijk tegen een andere muur tot stilstand. Gelukkig kon Norris op eigen houtje uit zijn auto stappen, al moest hij ter controle wél naar het medisch centrum. Rond 10:00 uur Nederlandse tijd kwam het bericht naar buiten dat hij die plek mocht verlaten. Een paar uur later voorziet hij via Instagram ook zijn fans van een update: "Een zware dag en een grote impact. Maar ik voel me oké! Bedankt voor alle berichten en tot volgende weekend", schrijft hij ter begeleiding van zijn ziekenhuisfoto's.