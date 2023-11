Remy Ramjiawan

Dr. Helmut Marko moet toegeven dat hij toch wel erg heeft genoten van de Grand Prix van Las Vegas en stelt dat Max Verstappen er echt voor heeft moeten werken in de Amerikaanse gokstad. De Nederlander is de afgelopen dagen kritisch geweest op het evenement en Marko stelt in De Telegraaf dat de Limburger zich misschien iets diplomatieker had kunnen opstellen.

Voor Verstappen is het entertainmentgehalte van het Grand Prix-weekend in Las Vegas hem een doorn in het oog. De Nederlander heeft op de vragen over het evenement zijn eerlijke mening gegeven en moet na afloop van de race toegeven dat het best vermakelijk was. Dat had natuurlijk te maken met de race, die boordevol verrassingen zat. De Limburger wist zichzelf uiteindelijk te belonen, door na zijn vijf seconden straf terug te knokken naar de leiding van de wedstrijd.

'Race was fantastisch'

"Het was ongelofelijk hoe Max ronde voor ronde andere coureurs inhaalde. Zijn inhaalacties waren gewoon: bam, hij deed het", zo legt Marko uit. Van tevoren is er een heleboel gezegd over het raceweekend in Las Vegas, Marko legt uit dat hij vooral niet te vroeg zijn conclusies wilde trekken. "Ik heb altijd gezegd dat we hier pas een conclusie moesten trekken na afloop van de race. En de race was fantastisch."

Kritiek op evenement

Dat Verstappen kritisch was, ligt volgens Marko ook wel een beetje aan de houding van de Limburger. "Max is heel rechtdoorzee, had dingen misschien wat diplomatieker kunnen zeggen, maar heeft nu alles goed gemaakt. Ik weet zeker dat de organisatie nu heel blij met hem is." Het lange seizoen begint daarnaast ook zijn tol te eisen, merkt Marko op. "Daarnaast moet je ook in overweging maken dat we aan het einde van het seizoen zitten. Iedereen is moe, alle werknemers hier worstelden met de jetlag en hadden wallen onder hun ogen." Volgens hem is het dan ook een storm in een glas water: "Maar nu zong hij na de race zelfs Viva Las Vegas. Al denk ik dat hij zich wel beter kan richten op zijn racecarrière."