VIDEO: Jos Verstappen zag ‘boze’ Max in Vegas: ‘Hij was niet blij met die straf’ | GPFans Race Day

Jan Bolscher

Zondag 19 november 2023 11:24

Jos Verstappen gaat ervan uit dat zoon Max zich, ondanks de kritiek op het evenement in Las Vegas, wel aardig heeft vermaakt zondagochtend. De Nederlander vertrok vanaf P2 en was na een tijdstraf en twee safety car-periodes als eerste over de streep en wist daarmee zijn achttiende overwinning in 2023 te pakken.