Christian Horner vermoedt dat Max Verstappen inmiddels een ietwat bijgestelde mening heeft over de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander genoot na afloop zichtbaar van zijn zwaarbevochten overwinning.

Verstappen ving de race op het Las Vegas Strip Circuit aan vanaf de tweede plaats, maar liep in de eerste ronde een tijdstraf van vijf seconden op vanwege een illegale inhaalactie op Charles Leclerc. De Red Bull Racing-coureur loste deze straf in bij zijn pitstop, waardoor hij onder andere achter Leclerc en teammaat Sergio Pérez terechtkwam. Middels een reeks indrukwekkende inhaalacties wist hij zich echter een weg terug naar de leiding in de wedstrijd te vechten.

Passie en emotie

Na afloop genoot Verstappen zichtbaar van zijn zwaarbevochten overwinning. In aanloop naar de race heeft hij zich meerdere kritisch uitgelaten over het raceweekend in Las Vegas. De Limburger is uitgesproken geen liefhebber van alle poppenkast rondom dit soort extravagante evenementen. Op zaterdag gaf hij een uitgebreid betoog over waarom hij vindt dat de "passie en emotie" op dit soort plekken ontbreekt, terwijl de coureurs wel hun leven riskeren. Ook had hij van het circuit zelf geen hoge verwachtingen.

Mening bijgesteld

Tijdens het podiuminterview was de drievoudig wereldkampioen echter erg positief over zowel het circuit als Las Vegas zelf: "Het publiek was geweldig. Ik kijk er naar uit om hier volgend jaar weer terug te komen", klonk het onder andere. "Hij heeft zijn mening inmiddels bijgesteld denk ik, in ieder geval over het sportieve gedeelte", reageert Horner met een knipoog voor de camera van Sky Sports. "Hij kreeg natuurlijk die penalty, maar de manier waarop hij weer naar voren kwam, de manier waarop hij de gevechten aanging... Misschien dat zijn mening over Las Vegas inmiddels wel is bijgesteld.