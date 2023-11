Hoe laat begint zondag de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas?

Jan Bolscher

Zaterdag 18 november 2023 12:07

De Grand Prix van Las Vegas staat voor zondag 19 november op het programma. Vanwege het grote tijdsverschil tussen de Amerikaanse stad en Europa, is het tijdschema soms echter wat verwarrend.

De Formule 1 is dit weekend voor het eerst sinds 1982 neergestreken in Las Vegas, waar aanstaande zondag een Grand Prix verreden gaat worden op het gloednieuwe Las Vegas Strip Circuit: een ruim zes kilometer lange baan die de coureurs langs verschillende bezienswaardigheden van de wereldberoemde stad voert. Na een lange aanloop - met zowel veel positieve als negatieve berichtgeving - begon het weekend echter rommelig. De eerste vrije training werd al na tien minuten afgevlagd vanwege een losgekomen putdeksel, waarna de tweede vrije training fors werd uitgesteld. Een domper voor de fans die vervolgens 'vanwege logistieke redenen' voor de uiteindelijke start van de tweede oefensessie het circuit van de organisatie moesten verlaten.

Kwalificatie Grand Prix van Las Vegas

De kwalificatie was echter een interessante. Gedurende de sessie werd de baan in hoog tempo sneller en sneller, waardoor de tijdenlijst constant aan verandering onderhevig was. Uiteindelijk was het Charles Leclerc die beslag legde op pole position, gevolgd door Ferrari-teammaat Carlos Sainz. De Spanjaard liep echter tegen een gridstraf van tien plaatsen aan, nadat hij grote schade aan zijn auto opliep vanwege diezelfde putdeksel. Het team moest hierdoor verschillende onderdelen volledig vervangen.

Hoe laat begint de Grand Prix van Las Vegas

In Las Vegas is het negen uur eerder dan in Europa, waardoor het tijdschema soms wat lastig te volgen is. Zo is het raceweekend in Nevada op donderdag afgetrapt, terwijl hier in Nederland de eerste vrije trainingen vrijdagochtend werden verreden. De Grand Prix van Las Vegas gaat lokale tijd op zaterdag 18 november om 22:00 uur van start. Een gek idee, maar in Nederland is het dan inmiddels al zondag 19 november. Hier gaat de race op zondagochtend om 07:00 uur van start.