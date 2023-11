Lars Leeftink

Zaterdag 18 november 2023 10:24

Carlos Sainz veroverde tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas P2 achter teamgenoot Charles Leclerc. Vanwege zijn straf zal hij tien plaatsen gaan zakken, maar de Spanjaard was desondanks tevreden met zijn kwalificatie.

Na de sessie besprak Sainz de kwalificatie, die tussen 00:00 uur en 01:00 uur 's nachts [lokale tijd] verreden werd en waardoor de baan erg koud was. Sainz vond dit een behoorlijke uitdaging, maar is vooral trots op zijn team. "Ten eerste: een fantastische prestatie van het hele team. We hebben de kwalificatie gedomineerd na een lastige vrijdag. Om de auto weer klaar te krijgen voor vandaag en P1 en P2 te pakken is natuurlijk fantastisch. Ik had graag op pole gestaan, want dat had betekend dat ik vanaf P11 en niet vanaf P12 was gestart. Al met al hebben we het maximale eruit weten te halen vandaag. Natuurlijk ben ik nog steeds teleurgesteld over gisteren, daar ga ik niet over liegen. Ik probeer het niet te laten zien, maar ik ben nog steeds chagrijnig. Het is wat het is."

Zondag van Sainz

Sainz zal door zijn gridstraf vanaf P12 gaan beginnen aan de race, waardoor hij bezig moet met een inhaalrace. Dit weet de Spanjaard zelf ook. Hij weet nog niet zo goed wat hij van zondag mag verwachten. "Dat hangt af van de start en de degradatie van de banden. Daarnaast moeten we ook afwachten hoe makkelijk het hier is om in te halen. De snelheid hebben we dit weekend en ik zou graag met Verstappen en Leclerc vechten voor de zege, maar helaas moet ik een inhaalrace gaan rijden. Ik hoop dat ik ergens tijdens de race mij vooraan kan melden, maar ik denk dat het lastig wordt."