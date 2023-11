Brian Van Hinthum

Zaterdag 18 november 2023 09:04 - Laatste update: 09:08

Lance Stroll heeft nog voordat we een meter hebben gereden in de Grand Prix van Las Vegas al een straf aan zijn broek hangen. De Canadese coureur haalde Carlos Sainz tijdens dubbel geel in tijdens de derde vrije training en krijgt vijf plaatsen straf voor de race van zondag aan zijn broek.

De derde vrije training vond zondag in alle vroegte om 05:00 uur Nederlandse tijd plaats op het circuit in Las Vegas. Net als de eerste vrije training van één dag eerder, kwam de sessie vroegtijdig tot een einde. Dit keer waren er nog maar enkele minuten die gereden moesten worden en was het een rode vlag-situatie door Alex Albon die roet in het eten gooide. De Britse Thai raakte de muur en moest zijn wagen stilzetten langs het circuit. De tocht kon niet meer vervolgd worden.

Straf voor Stroll

Even later diende Stroll zich te melden bij de stewards wegens het vermeend inhalen onder een dubbele gele vlag van Sainz. De wedstrijdleiding heeft de Canadees aangehoord, de zaak onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de Aston Martin-coureur schuldig was en vijf plaatsen straf verdient richting de race van zondag. Oók krijgt hij maar liefst drie strafpunten op zijn superlicentie. Stroll is de tweede coureur die een gridstraf aan zijn broek krijgt dit weekend na de veelbesproken tien plaatsen straf voor Sainz van de vrijdag.