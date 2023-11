Jeen Grievink

De tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Las Vegas zou om 09:00 uur Nederlandse tijd van start gaan, maar door problemen met de putdeksels op het circuit, is de sessie uitgesteld. De Formule 1 werkt nu aan een plan om de tweede oefensessie later alsnog te verrijden én te verlengen.

De eerste vrije training op de Strip in Vegas werd al na een kleine tien minuten afgevlagd na problemen met een putdeksel. De auto's van Carlos Sainz, Esteban Ocon en Guanyu Zhou raakte ernstig beschadigd hierdoor. De wedstrijdleiding was er als de kippen bij om de rode vlag te zwaaien en de sessie uiteindelijk volledig af te blazen. Er werd vervolgens van alles in het werk gesteld om alle putdeksels op het circuit te controleren en waar nodig te herstellen. Met een soort sneldrogend cement worden de gevaarlijke plekken op het circuit nu gedicht. En dat kost tijd. De tweede vrije training is daarom uitgesteld, maar de Formule 1 is er alles aan gelegen om deze sessie alsnog te laten plaatsvinden.

Tweede vrije training uitgesteld én verlengd

Hoewel het inmiddels al middernacht is in Las Vegas, hoeven de coureurs het niet in hun hoofd te halen om hun bed in te duiken. Ze mogen er een extra bakje koffie ingooien, want als het aan de wedstrijdleiding ligt wordt er verderop in de nacht alsnog geracet. Het plan luidt, zo melden diverse bronnen op X, om de tweede vrije training te verplaatsen én te verlengen. De tweede oefensessie zou - als alles meezit - om 02:30 uur lokale tijd (11:30 uur Nederlandse tijd) verreden moeten worden en zal dan 90 minuten duren in plaats van 60 minuten.

F1-coureurs kunnen pas in vroege ochtend naar bed

Als dit omstreden plan doorgang vindt, zullen de coureurs pas omstreeks 04:00 uur middernacht hun helm kunnen afzetten. Voordat ze daadwerkelijk onder wol kunnen kruipen, breekt de ochtend alweer aan in Vegas. Wat een spectaculair weekend had moeten worden in de gokstaat, begint als een nachtmerrie.