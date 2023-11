Vincent Bruins

Donderdag 16 november 2023 14:49

Christian Horner viert vandaag zijn vijftigste verjaardag. De topman van Red Bull Racing was ooit de allerjongste teambaas op 31-jarige leeftijd en nu is hij de langstzittende van de tien huidige teambazen. In aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas werd hij gefeliciteerd door Max Verstappen en Sergio Pérez.

Horner won in de jaren 90 als coureur races in de Britse Formule Renault- en Formule 3-kampioenschappen. In 1997 ging hij richting de Formule 3000 met zijn eigen team: Arden International. Hij richtte de formatie op met geleend geld, waaronder van zijn vader, en kocht een tweedehands trailer van niemand minder dan Red Bull Junior-teambaas Helmut Marko die met RSM Marko zijn eigen team had in de Formule 3000. Na 1998 besloot hij te stoppen met racen, toen de realisatie kwam dat hij Juan Pablo Montoya niet met dezelfde snelheid durfde te volgen door de eerste snelle bocht op Estoril tijdens een testdag. Horner bleef wel doorgaan als eigenaar en teambaas van Arden en won de F3000-titels van 2002 tot en met 2004. In januari 2005 werd hij aangenomen als teambaas van het toen nieuwe Red Bull Racing dat Jaguar had overgenomen. Zeven rijderskampioenschappen en zes constructeurskampioenschappen in de Formule 1 later en Horner is nog altijd de topman van de Oostenrijkse renstal.

Goeie tequila

"Christian, ik wil je feliciteren met je verjaardag", liet Pérez weten via een Instagrampost van Red Bull Racing. "Maak er een mooie dag van en zorg ervoor dat je goeie tequila krijgt."

Ook Verstappen feliciteerde de teambaas: "Gefeliciteerd met je vijftigste verjaardag. Natuurlijk is het in Vegas, dus hopelijk kunnen we lekker een nachtje uit om het goed te vieren."