Vincent Bruins

Donderdag 16 november 2023 12:20

In deze video gaan we het hebben over de opmerkelijke voorbereidingen op de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas. Max Verstappen lijkt er eigenlijk wel een beetje klaar mee te zijn. Tijdens de openingsceremonie vond hij dat hij er een beetje als een clown bij stond. Carlos Sainz heeft laten weten dat hij de track walk had gemist en uitte zijn kritiek op de Formule 1-kalender. Daarnaast hebben F1 en de FIA bepaalde kleuren verboden op de Sphere.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.