Brian Van Hinthum

Woensdag 15 november 2023 12:30

De Grand Prix van Las Vegas staat voor de deur en de coureurs mogen het komende weekend voor het eerst op het gloednieuwe stratencircuit over de strip van de gokstad gaan rijden. Max Verstappen blikt vooruit op het aanstaande weekend en realiseert zich dat er veel vraagtekens aanwezig zijn.

Het Formule 1-seizoen van 2023 nadert op hoge snelheid alweer richting zijn einde. Nadat Max Verstappen en Red Bull Racing al relatief vroeg in het seizoen de bokalen in beide kampioenschappen wisten veilig te stellen, is het nu inmiddels alweer tijd voor de 21e race van het seizoen in het wereldberoemde Las Vegas. Het wordt de derde Grand Prix van dit seizoen op Amerikaanse bodem, nadat we eerder al neerstreken in Miami en Austin. Beide races werden een prooi voor Verstappen zelf.

Botsen in F1-game

Dat kunstje hoopt hij dit weekend natuurlijk te herhalen, maar na de gewonnen race in Brazilië liet hij al meteen weten dat er veel werk aan de winkel was: "Er is nog een hoop te doen. Ik moet nog in de simulator gaan zitten. Eerlijk gezegd ken ik de baan nog totaal niet. De laatste keer dat ik het op de F1-game probeerde, raakte ik meer muren dan dat ik rechtdoor reed. Laten we hopen dat dat niet het geval is wanneer ik daar ga rijden", zo sprak de drievoudig wereldkampioen zich destijds uit.

Vooruitblik Verstappen

Inmiddels zijn we weer anderhalve week verder en zal Verstappen ook wat wijzer zijn van het circuit. Hij blikt vooruit op komend weekend: "Het is geweldig om in Las Vegas te zijn voor de een-na-laatste race van het seizoen. Dit is een grote onbekende voor iedereen. Natuurlijk hebben we geen historische data om naar de kijken en dingen te vergelijken. We moeten dus een hoop leren. De temperatuur op de baan zal in de avond ontzettend laag zijn, dus het wordt interessant om te zien hoe de RB19 presteert in deze omstandigheden. Ik kijk ernaar uit om over de strip te racen, dat zal heel cool zijn."