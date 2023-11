Vincent Bruins

Maandag 13 november 2023 16:09

Max Verstappen heeft voor zijn reis naar de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas een uitstapje gemaakt naar Zwitserland. Daar was hij op bezoek bij Emil Frey Racing. De coureur van Red Bull Racing mocht daar de simulator van het team dat GT3-auto's runt, uitproberen.

Verstappen racet buiten Grand Prix-weekenden vaak virtueel op bijvoorbeeld iRacing met Team Redline. Omdat de Nederlander veel online is, ziet hij tijdens het simracen allerlei coureurs die het in het echt misschien ook goed zouden doen, maar krap bij kas zitten en dus niet de kans krijgen om achter het stuur te kruipen van een echte raceauto. De Nederlander heeft zijn wensen uitgesproken om een eigen team te beginnen en de eerste stappen zijn al gezet. Thierry Vermeulen, de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, racete afgelopen seizoen in de GT World Challenge Europe Sprint Cup en de DTM met een door Verstappen.com-gesponsorde Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing.

Podiums in GT World Challenge

Vermeulens debuut met de gloednieuwe Ferrari was een succes te noemen. Hij had het wel lastig in de eerste drie raceweekenden van de ontzettend competitieve Deutsche Tourenwagen Masters. Daarna scoorde hij echter keer op keer punten met een vijfde stek als beste resultaat. Het echte succes kwam in de GT World Challenge Europe, het belangrijkste Europese GT3-kampioenschap. In de Sprint Cup, waarin races van een uur worden verreden met halverwege een rijderswissel, deelde hij de Verstappen.com-Ferrari met Albert Costa en werden ze vierde in de eindstand. Het hoogtepunt was een dubbelpodium in Valencia. Vermeulen verdiende ook nog de tweede finishpositie voor zijn thuispubliek op Zandvoort tijdens de seizoensfinale.

In de simulator

Emil Frey Racing is een GT3-team met meer dan tien jaar ervaring en ondertussen talloze overwinningen heeft behaald in onder andere de ADAC GT Masters, GT World Challenge Europe en International GT Open. Voormalig Williams Formule 1-coureur Jack Aitken komt onder andere voor het team uit. In de fabriek in Zwitserland werden Vermeulen en het team vergezeld door Verstappen.

De drievoudig wereldkampioen is daar in de simulator van Emil Frey Racing geklommen. Het team deelde op Instagram: "We konden geen betere feedback over onze simulators krijgen dan van een Formule 1-wereldkampioen". Wat de verdere plannen van Emil Frey Racing zijn voor 2024, moet nog bekend worden gemaakt.