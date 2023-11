Redactie

Zondag 12 november 2023 14:52

Max Verstappen weet dit seizoen het ene na de andere record uit de boeken te rijden en de wereldkampioen gaat door waar hij mee bezig is. Hij kan in het slot van het seizoen mogelijk nog een prestatie van Lewis Hamilton uit de boeken rijden, al blijft het record zelf buiten schot.

Na het raceweekend in Brazilië is Verstappen dit seizoen op het astronomische aantal van zeventien overwinningen in twintig races aanbeland, waarmee hij zelfs al - voordat het seizoen ten einde is - het stokoude record van Alberto Ascari uit 1952 uit de boeken reed met die zeventiende zege. De Nederlander pakte daarmee het hoogste percentage overwinningen in een seizoen op zijn naam, wat er ook tijdens de laatste twee races gebeurt. Na het dominante weekend in São Paulo vliegen de superlatieven voor de tweevoudig wereldkampioen weer in het rond.

Prestatie Hamilton

De regerend wereldkampioen weet record na record uit de boeken te rijden en het volgende record van Hamilton hangt aan een zijden draadje richting het einde van het seizoen. Verstappen staat momenteel op elf pole positions binnen één seizoen, waarbij je moet opmerken dat Red Bull zich voornamelijk vaak op de race set-up focust om op de zondag het beste voor de dag te komen. De meeste pole positions in één seizoen staat momenteel op naam Sebastian Vettel, die in 2011 vijftien keer vanaf P1 mocht beginnen. Hamilton wist er in 2016 twaalf te pakken, wat betekent dat de Nederlander in Las Vegas op gelijke hoogte kan komen. Het record van Vettel blijft verder buiten bereik.