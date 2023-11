Jan Bolscher

Vrijdag 10 november 2023 14:59

Mick Schumacher heeft geen interesse in een stoeltje in de Formule E. De Duitser houdt naar eigen zeggen van motoren en benzine, en aast niet op een plekje in de elektrische raceklasse.

Schumacher raakte eind vorig jaar zijn zitje bij het team van Haas kwijt, nadat de Amerikaanse renstal besloot voor ervaring te gaan in de vorm van Nico Hülkenberg. Dit jaar brengt hij daarom langs de zijlijn door als reservecoureur voor Mercedes. Lange tijd leek hij kans te maken op een zitje bij Williams voor 2024, maar met het verstrijken van de tijd lijkt dat steeds onwaarschijnlijker. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft inmiddels meerdere keren op laten tekenen dat het lastig zal worden om de 24-jarige coureur volgend jaar fulltime op de grid te krijgen.

Formule E

Een overstap naar de elektrische tak van sport, behoort echter niet tot de mogelijkheden. Dat blijkt als Schumacher door Tutto Motori wordt gevraagd of de Formule E een optie is: "Ik zal eerlijk zijn. Nee", klinkt het. "Ik houd van motoren, van brandstof, maar niet daarvan. Wie weet wat de toekomst gaat brengen, misschien verander ik van gedachten als ik ermee ga rijden. Ik hou van old school auto's. Een V8-motor, vlammen en alles wat erbij komt kijken." Hoewel er nog niets officieel bekend is, lijkt Schumacher in 2024 in het Wold Endurance Championship uit te gaan komen.