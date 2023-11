Remy Ramjiawan

Vrijdag 10 november 2023 08:01

De stewards hebben donderdag besloten dat het protest van Haas geen doorgang vindt, omdat het team geen 'nieuw en significant' bewijs kon leveren. In hetzelfde documentje uiten de stewards hun kritiek op de FIA, want zij zijn van mening dat het handhaven van de track limits wel erg moeilijk is, als de autosportbond niet de middelen geeft.

Donderdag gingen de stewards aan de slag met het protest van het Amerikaanse Haas. Daarin moesten de stewards het protest afwijzen, want de track limits waren te zien op de onboardbeelden en die waren tijdens de race al beschikbaar en op die manier was er dus niet 'nieuw' bewijs geleverd. Toch gaven de stewards direct aan dat ze erkennen dat er een bepaald onvermogen is op het handhaven van de track limits en in de uitleg van het afgewezen protest, hebben de stewards hun kritiek geuit op de FIA.

Stewards willen snel een oplossing

De stewards willen dan ook een snelle oplossing vanuit de internationale autosportbond zien. 'Gezien het feit dat de stewards, ondanks de formele uitkomst van deze beslissing [van Haas], individuele bewijsstukken hebben gezien die mogelijke overtredingen van de limieten op het circuit aan de apex van bocht 6 aantonen, vinden ze hun onvermogen om de huidige standaard voor limieten op het circuit voor alle deelnemers naar behoren te handhaven volstrekt onbevredigend en bevelen ze daarom alle betrokkenen ten zeerste aan om snel een oplossing te implementeren om te voorkomen dat dit wijdverspreide probleem zich opnieuw voordoet', zo schrijven de stewards.

Track limits wel vaker een probleem

Track limits zijn wel vaker een probleem. Zo waren er tijdens het Grand Prix-weekend in Oostenrijk maar liefst 1200 gevallen waarbij coureurs met vier wielen buiten de witte lijnen te vinden waren. De organisatie van de race op de Red Bull Ring zal daarom voor volgend jaar grindbakken installeren, waardoor het overschrijden van de track limits naar verwachting een stuk minder zal zijn. Desalniettemin eisen de stewards dat er permanente oplossingen zullen komen. 'Gezien het aantal verschillende circuits waar zich dit seizoen aanzienlijke problemen voordeden met de limiet op de baan, en gezien het feit dat de FIA samen met de circuits al aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt, moeten er voor de start van het seizoen 2024 verdere oplossingen worden gevonden', zo stellen de stewards.