VIDEO | F1 Las Vegas: ''Ik denk dat het verschrikkelijk gaat worden'' | Goedemorgen GPFans

Redactie

Donderdag 9 november 2023 19:39 - Laatste update: 19:42

Het Grand Prix-weekend in Las Vegas is de volgende stop op de Formule 1-kalender. De coureurs zullen zich moeten opmaken voor de wedstrijd door de Amerikaanse gokstad. Het is niet voor alle coureurs het weekend om naar uit te kijken, gezien de festiviteiten de boventoon lijken te gaan voeren, in plaats van het racen. Toch zal het unieke plaatjes opleveren, want de laatste keer dat de sport in Las Vegas was, is iets meer dan veertig jaar geleden. Bekijk de video hieronder of op YouTube.