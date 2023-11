Ferrari onthult deel van tijdelijke livery SF-23 voor GP van Las Vegas

Remy Ramjiawan

Donderdag 9 november 2023 17:42 - Laatste update: 17:42

Het team van Ferrari zal er over anderhalve week in Las Vegas iets anders uit zien dan normaal. De iconische rode tinten blijven natuurlijk aanwezig, maar de renstal uit Maranello heeft witte accenten toegevoegd en onthult op Instagram de achtervleugel van de bolide die in de Amerikaanse gokstad zal gaan racen.

Ferrari is in 2023 al eerder met een speciale editie van de SF-23 het raceweekend gestart. Zo kwam het Italiaanse team in Monza aan met een geel-rode Ferrari. Dat was om de overwinning van de 24 uur van Le Mans te vieren. De Grand Prix van Las Vegas is de eerstvolgende stop op de Formule 1-kalender en de laatste keer dat de koningsklasse in de desbetreffende stad was, was in 1982 (Caesars Palace Grand Prix). Voor de terugkeer pakken de teams dus groots uit, want ook Red Bull Racing is van plan om met een iets ander kleurenschema af te reizen naar de derde race in de Verenigde Staten.

Witte accenten

Het lijkt erop dat de Scuderia de onthulling in delen zal gaan doen. Eerder onthulde de nummer drie van het klassement de overalls van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Daarbij viel al op dat de normaliter zwarte tinten zijn vervangen door witte lijnen. Het lijkt erop dat de SF-23 meegaat met die trend, want Leclerc en Sainz trekken het doek af van een witte achtervleugel met zwarte letters.