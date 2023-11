Brian Van Hinthum

Woensdag 8 november 2023 17:10

Max Verstappen rijdt in 2023 een bizar dominant seizoen in de Formule 1: de Nederlander wist maar liefst zeventien van de twintig races te winnen. De 'voorspelbaarheid' van de Formule 1 zorgt aan de andere kant voor negatieve geluiden, al is Stefano Domenicali niet van plan daar iets aan te doen.

Verstappen wist afgelopen weekend de twintigste Grand Prix van het seizoen opnieuw het hele weekend te domineren. De 26-jarige coureur pakte op vrijdag de pole position in de kwalificatie, kwam zaterdag als eerste over de streep in de Sprint Shootout en sloeg op zondag een aanval van Lando Norris af richting zijn zeventiende zege van het seizoen. Daarmee verscherpte hij natuurlijk zijn eigen record van meeste overwinningen in een seizoen en dat met nog twee races te gaan.

Hoort bij de sport

De drievoudig wereldkampioen reed eveneens het stokoude record van Alberto Ascari uit 1952 uit de boeken met die zeventiende zege, waarmee hij het hoogste percentage overwinningen in een seizoen op zijn naam schrijft, wat er ook tijdens de laatste twee races gebeurt. De dominantie van Verstappen zorgt naast lof ook voor negatieve geluiden. De Formule 1 is echter niet van plan zelf in te grijpen om die dominantie in te dammen, zo stelt Domenicali bij Channel 4. "Als je aan dominantie van een coureur of team denkt, is het altijd een onderdeel geweest van de Formule 1", zo begint hij zijn betoog.

Geen veranderingen

Domenicali vervolgt: "We moeten één ding niet vergeten en dat is dat Max Verstappen geweldig werk geleverd heeft en nog steeds levert. Dat moeten we blijven erkennen. Als je vandaag de dag naar de gaten in de kwalificatie kijkt, is dat ongelofelijk. Als je naar het aantal inhaalacties kijkt, is dat enorm veel. We willen niet gezien worden als een sport die wat aan iemand probeert te doen. Dat zou verkeerd zijn", besluit de Italiaanse voorman van de Formule 1.