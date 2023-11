Vincent Bruins

Fernando Alonso scoorde tijdens de Formule 1 Grand Prix van São Paulo zijn achtste podium van het seizoen. De Aston Martin-coureur ging zij-aan-zij met Sergio Pérez in een spectaculaire fotofinish. Na de race vergeleek hij het met het welbekende gevecht met Michael Schumacher in San Marino in 2005.

Alonso ving de wedstrijd op het circuit van Interlagos aan vanaf de vierde positie, maar dat werd automatisch de derde plek vanwege de uitvalbeurt van Charles Leclerc in de opwarmronde. Na de rode vlaggen voor de crash in de openingsronde kwam Alonso niet geweldig weg bij de herstart. Hij verloor even een positie aan Lewis Hamilton, maar pakte al gauw weer P3 terug. De Spanjaard zag Max Verstappen en Lando Norris aan de horizon verdwijnen en leek een eenzame race mee te maken. Pérez kwam echter sterk naar voren en zette de aanval in. Hij ging Alonso voorbij in de Senna 'S' in de een na laatste ronde. Alonso pakte Pérez weer terug in bocht 4 in de allerlaatste ronde. De slipstream was net niet sterk genoeg voor Pérez om de groene bolide weer voorbij te steken op het rechte stuk op weg naar het zwart-witgeblokt en dus verdiende Alonso het podium. Het gat was slechts 0.053 seconden.

Nog een kans met DRS en banden

"Het was makkelijker in 2005," zo blikte Alonso bij de aanwezige media in Brazilië terug op de Grand Prix van San Marino van achttien jaar geleden. Rondenlang hield hij de Ferrari van Schumacher, die vanaf P13 was gestart op het circuit van Imola, achter zich en won met een voorsprong van 0.215 seconden. "[Er was toen] geen DRS, dus het was waarschijnlijk wat makkelijker. Nu met DRS is het een beetje anders en moet je het spelletje ook een beetje anders spelen. Bandenmanagement was ook compleet anders toen. Je kon wellicht de gehele race op dezelfde band blijven pushen. Als ik in 2005 de positie was kwijtgeraakt, dan was het bye bye geweest, want je kon toen niet terugkomen. Hier had ik nog een kans."

Ook snel in Las Vegas en Abu Dhabi?

De tweevoudig wereldkampioen gaat na de derde finishpositie in São Paulo vol goede moed naar de volgende Grand Prix: "Nu kan ik niet wachten op Vegas. Er is een compleet andere sfeer, wanneer je een auto hebt die competitief is." In de elf races vóór Interlagos scoorde Alonso slechts één podium en bleef hij driemaal puntloos. Hij gaf toe zich toen zorgen hebben gemaakt over de slotfase van het seizoen, maar die zorgen lijken nu weggenomen te zijn. "We hadden wat hoop voor deze race en daar blijken we gelijk in te hebben gehad. En nu, waarom zouden we dan ook niet in de laatste twee competitief zijn?" De Aston Martin-coureur hoopt in Las Vegas en Abu Dhabi weer te kunnen strijden met de Red Bulls.