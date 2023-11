Brian Van Hinthum

Dinsdag 7 november 2023 07:59

Max Verstappen voegde zondag nog maar eens een nieuw hoofdstuk toe aan zijn fenomenale seizoen door zijn zeventiende overwinning van het seizoen op zijn naam te schrijven. Ralf Schumacher is dermate onder de indruk dat hij de Nederlander inmiddels op het niveau van zijn broer durft te plaatsen qua niveau.

Verstappen wist de twintigste Grand Prix van het seizoen eigenlijk het hele weekend te domineren. De 26-jarige coureur pakte op vrijdag de pole position in de kwalificatie, kwam zaterdag als eerste over de streep in de Sprint Shootout en sloeg op zondag een aanval van Lando Norris af richting zijn zeventiende zege van het seizoen. Daarmee verscherpte hij natuurlijk zijn eigen record van meeste overwinningen in een seizoen en dat met nog twee races te gaan.

Lofzang

De drievoudig wereldkampioen reed eveneens het stokoude record van Alberto Ascari uit 1952 uit de boeken met die zeventiende zege, waarmee hij het hoogste percentage overwinningen in een seizoen op zijn naam schrijft, wat er ook tijdens de laatste twee races gebeurt. Schumacher opent in zijn column voor Sky Deutschland met een lofzang over de Nederlander: "Verstappen racet van overwinning naar overwinning, blijft geschiedenis schrijven en maakt simpelweg weer geen fouten in Brazilië."

Vergelijking met Michael

Hoewel de broer van Michael Schumacher over het algemeen geen hoge pet op heeft met vergelijkingen met de zevenvoudig wereldkampioen, durft hij het na Verstappen zijn dominante zege in Brazilië inmiddels wel aan: "Ik ben geen fan van het trekken van vergelijkingen met mijn broer of Ayrton Senna, want zij waren uitzonderlijk in hun tijd. Maar dat is Verstappen nu ook. Het is ongelofelijk hoe hij het doet. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met zijn teamgenoot Sergio Pérez, was er opnieuw een groot verschil in de race", besluit de Duitser.