Verstappen en Lambiase over ruziënde boordradio's en goede onderlinge relatie

Jan Bolscher

Dinsdag 7 november 2023 20:44

Max Verstappen en race-engineer Gianpiero Lambiase vertellen over de goede onderlinge relatie die de twee er met elkaar op nahouden, en waarom ze ondanks dat tóch regelmatig kibbelend over de boordradio te horen zijn.

Verstappen werkt al sinds zijn debuut bij Red Bull Racing in 2016 nauw samen met Lambiase, in de paddock beter bekend als 'GP'. De twee hebben samen dan ook grote successen geboekt. De Nederlander is vandaag de dag immers een drievoudig wereldkampioen met maar liefst 52 Grand Prix-overwinningen op zijn naam. Toch is het echter - zo lijkt het ten minste voor buitenstaanders - niet altijd rozengeur en maneschijn tussen de twee. Over de boordradio gaat het er soms verhit aan toe. Zo ook tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar Verstappen meerdere keren richting Lambiase riep dat hij niet moest praten als de Nederlander aan het remmen was.

Artikel gaat verder onder video

Gekibbel over de boordradio

Er wordt dan ook regelmatig gespeculeerd over of de twee het inmiddels misschien toch niet meer zo goed met elkaar kunnen vinden, iets wat door Verstappen al meerdere keren is afgedaan als onzin. In een video op het YouTube-kanaal van Red Bull Racing krijgen de twee de vraag waarom hun onderlinge relatie zo goed werkt. Verstappen trapt af: "Ik raak nog steeds gefrustreerd als er dingen niet goed gaan, zelfs in zo'n dominant seizoen als dit. Dat geldt hetzelfde voor GP. We willen nog steeds winnen en alles zo perfect mogelijk doen", vertelt hij.

Twee perfectionisten

Verstappen vervolgt: "Niemand is perfect natuurlijk, maar we proberen om zo dicht mogelijk bij perfectie te komen. Daarom hebben we soms nog steeds discussies, maar dat is omdat we willen winnen. We willen niet na afloop van een weekend denken dat we dingen beter hadden kunnen doen. Dat frustreert ons. En dat is goed, want als je dat niet hebt, is er iets mis." Lambiase sluit zich daar bij aan: "Het maakt niet uit hoeveel races of kampioenschappen we hebben gewonnen of nog kunnen winnen, we zijn nooit tevreden en onze lat ligt ontzettend hoog. We zijn beiden perfectionisten wat dat betreft. Niets is ooit goed genoeg, en dat motiveert ons om te blijven doen wat we doen. Het proces volgen en het best mogelijke bereiken."