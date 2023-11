Brian Van Hinthum

Maandag 6 november 2023 20:58

Sergio Pérez en Fernando Alonso beleefden zondag tijdens de Grand Prix van São Paulo één van de mooiste gevechten van het jaar op het beruchte circuit van Interlagos. De Mexicaan is na afloop trots op het mooie gevecht en stelt dat een hoop van zijn collega's daar nog wat van kunnen leren.

Na de serie laatste pitstops kwam Pérez al snel achter de staart van Alonso, waarna er een zenuwslopend gevecht om de laatste podiumplek op de baan ontstond. Alonso leek lange tijd zijn plek te kunnen verdedigen, maar moest in de voorlaatste ronde tóch capituleren na een aanval van Pérez. De sluwe routinier gaf zich echter niet gewonnen, knokte zich nog één keer terug en nam Pérez een ronde later tóch weer te grazen. De duidelijk snellere Red Bull bleef aan de staart van de Aston Martin, waarna er een fotofinish volgde en Alonso met een minimale voorsprong van 0.053 seconde over de streep kwam in São Paulo.

Geweldig gevecht

Een mooi gevecht, dat ook na de race een hoop respect tussen beide coureurs over en weer opleverde. Zo was het Pérez die Alonso in de mediapen opzocht en de Spanjaard voorzag van een innige omhelzing. Even later verschijnt de Red Bull-coureur voor de camera van Sky Sports en blikt hij trots terug op zijn gevecht. "Het was een behoorlijk intens gevecht. We hebben alles geprobeerd. Helaas lukte het niet, maar het was zeer verdiend voor Fernando. We hadden een geweldig gevecht. Erg eerlijk en op de limiet."

Leerschool voor andere coureurs

De teamgenoot van Max Verstappen vindt dat veel van zijn collega's een hoop kunnen opsteken van wat Alonso en hij op Interlagos lieten zien. "Ik denk dat een hoop coureurs nog wat kunnen leren van wat wij hebben gedaan. De manier waarop wij vochten, dát is hoe het moet gebeuren. Dit keer sta ik aan de verkeerde kant. Ik verlies, maar het is prima want het was een geweldig gevecht", besluit Pérez. De Mexicaan weet door zijn vierde positie in ieder geval wél zijn tweede plek in het wereldkampioenschap te verstevigen: Lewis Hamilton werd achtste.