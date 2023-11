Lars Leeftink

Zondag 5 november 2023 15:39 - Laatste update: 15:40

Morris Schuring, winnaar in de Porsche Carrera Cup, denkt dat Max Verstappen en fans van Red Bull Racing zich voor 2024 geen zorgen hoeven te maken dat de concurrentie ineens dichter in de buurt is gekomen of er meer concurrentie is.

In 2023 zijn Red Bull en Verstappen eigenlijk amper uitgedaagd. De Nederlander won tot nu toe zestien van de negentien races en stond alleen in Singapore niet op het podium. Het zegt genoeg over de RB19, die ervoor heeft gezorgd dat beide kampioenschappen in 2023 - net zoals in 2022 op dominante wijze - naar Red Bull zijn gegaan. Komende winter zal het team ook gewoon weer met 70% tijd in de windtunnel mogen werken in plaats van de 63% waar het team het afgelopen jaar mee moest werken vanwege de ontvangen straf na het overschrijden van de budgetcap. Dit, in combinatie met het feit dat het team al een tijdje bezig is met de RB20, zorgt ervoor dat veel mensen verwachten dat het team in 2024 wederom favoriet zal zijn.

Schuring over Red Bull

Schuring, te gast bij Goedemorgen GPFans, kan niet veel meer kwijt dan Rudy van Buren, simcoureur van Red Bull, maar weet bijna zeker dat de situatie in 2024 niet veel anders gaat zijn dan in 2023 het geval was. "Ik denk dat ze ze zich voor volgend jaar geen zorgen hoeven te maken. Ik denk dat ze bewust zijn gestopt met de ontwikkeling van de RB19 en dat ze er weer goed voor zullen staan voor volgend jaar."

De vraag is dan of Red Bull in 2024 minder dominant gaat zijn dan in 2023 het geval was. "Dat hangt een beetje af van hoeveel Mercedes nu nog over heeft. Het kan ook zijn dat die al bezig zijn met de nieuwe auto. Ik heb gehoord van James Allison [technisch directeur Mercedes] dat ze ook helemaal niet meer bezig zijn met deze auto, maar dat ze zich sinds een paar races ook compleet focussen op de nieuwe Mercedes. Dat is ook gewoon een sterk team die een serieuze auto kunnen bouwen. Dus ik weet het niet, maar ik denk dat Red Bull wel het maximale uit zichzelf aan het halen is. Een titanenstrijd [Mercedes vs Red Bull] in 2024 zou kunnen, je weet het nooit. Het kan ook zo zijn dat Red Bull weer een halve seconde voor blijkt te liggen, maar het kan ook dat Mercedes er ineens weer bij blijkt te staan."