Lars Leeftink

Zondag 5 november 2023 13:35 - Laatste update: 13:36

Zondag staat de F1 Grand Prix van São Paulo op het programma. Het is de twintigste race van het seizoen. De coureurs hebben elk weerbeeld al zo'n beetje gehad dit weekend, maar wat voor weer wordt het tijdens de race?

Op vrijdag sloeg, aan het einde van de kwalificatie (Q3), een storm behoorlijk toe. De eerste runs in Q3 konden nog gedaan worden, maar de sessie kreeg daarna te maken met een rode vlag. Max Verstappen veroverde zo pole position voor de race van zondag, voor Charles Leclerc en Lance Stroll. Op zaterdag was het de heel dag zonnig, waardoor Verstappen zaterdagavond de sprintrace kon winnen voor Lando Norris en Sergio Pérez.

Weer tijdens de race

De verwachting is dat het tijdens de race zo'n twintig graden Celsius gaat worden, met een combinatie van wolken en zon. Daarnaast is de kans op regen maar 2%, waardoor een droge race waarschijnlijk is. Geen stormachtige omstandigheden zoals op vrijdag of volop zon zoals op zaterdag het geval was.