VIDEO | Verstappen over storm in São Paulo: 'Dit was bizar', deel van tribune stort in

Zaterdag 4 november 2023 11:47

De vrijdag in São Paulo zit erop en er is weer genoeg stof om over na te praten. Max Verstappen wist zichzelf namelijk te verzekeren van de pole position voor de Grand Prix van São Paulo van zondag. Charles Leclerc vergezelt de Limburger op de eerste startrij, terwijl Lance Stroll en Fernando Alonso vanaf de tweede startrij zullen gaan komen. De weersomstandigheden sloegen in Q3 om en een deel van de tribune is ingestort door de windstoten. Bekijk de video hieronder of op YouTube.