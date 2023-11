Lars Leeftink

Zaterdag 4 november 2023 08:38

Vandaag staat de sprintrace voor de F1 Grand Prix van São Paulo op het programma in Brazilië. Op zaterdag gaat er, voor het laatst in 2023, een Sprint Shootout en sprintrace verreden worden. Hoe laat beginnen de sessies precies?

Het F1-seizoen 2023 bestaat in totaal uit zes weekenden met een sprintrace, waarvan de vorige vijf veel spektakel op hebben geleverd. De kampioenschappen zijn al een tijdje beslist, met Max Verstappen als kampioen bij de coureurs en Red Bull Racing als kampioen bij de constructeurs. Daardoor is er tijdens de slotfase vooral nog wat te winnen als het gaat om de overwinningen tijdens de race en de plekken achter de eerste plaats in de kampioenschappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van São Paulo

Vrijdag op Interlagos

Op zaterdag bleek Max Verstappen tijdens de kwalificatie het snelst te zijn, voor Charles Leclerc en Lance Stroll. Q3 werd ontsierd door zwaar weer, iets wat ineens na de eerste runs in Q3 boven het circuit hing. De rode vlag werd door de wedstrijdleiding gebruikt omdat het te gevaarlijk was om naar buiten te gaan, waardoor de sessie vroegtijdig ten einde kwam. Een deel van het dak van de grandstand stortte in, zonder verder al te grote gevolgen. Na de sessie kregen George Russell, Pierre Gasly en Esteban Ocon twee plaatsen gridstraf.

Zaterdag focus op de sprint

Zaterdag beginnen de coureurs om 15:00 uur aan de Sprint Shootout. Tijdens deze sessie gaat het duidelijk worden hoe de startopstelling voor de sprintrace eruit zal gaan zien. Daarna zullen de coureurs om 19:30 uur aan de sprintrace beginnen, waar acht punten te verdienen zijn voor de winnaar en de top acht punten gaat scoren.