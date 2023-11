Vincent Bruins

Vrijdag 3 november 2023 18:16

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas zal over twee weken voor het eerst gehouden worden. Het evenement loopt echter risico qua entertainment een rommeltje te worden. Tienduizenden personeelsleden uit de horeca zijn namelijk van plan om te gaan staken.

De koningsklasse van de autosport is al eerder in de gokstad in Nevada geweest. In 1981 en 1982 werd namelijk op de parkeerplaats van een van de bekendste casino's de Caesars Palace Grand Prix verreden. Het was beide keren de seizoensfinale, maar er was weinig interesse van fans, de coureurs waren niet onder de indruk van de karakterloze baan en het was daar midden op de dag in september te heet. De race op het Las Vegas Strip Circuit wordt ook niet zonder de nodige problemen geïntroduceerd. De lokale bevolking en hardwerkende taxichauffeurs vinden de maandenlange voorbereidingen en bouwwerkzaamheden storend, en Formule 1-teams maken zich zorgen dat tijdens de nacht eind november de temperaturen juist te laag zullen liggen.

Openingsceremonie

De Formule 1 en Liberty Media doen hun uiterste best om van de Grand Prix van Las Vegas toch een geweldig evenement te maken. Op woensdag 15 november wordt een unieke openingsceremonie gehouden. Het zal beginnen om 19:30 uur lokale tijd (donderdagochtend 04:30 uur Nederlandse tijd) en er wordt een publiek van zo'n 30.000 fans verwacht. Er zal een show zijn met alle twintig coureurs waarbij de aankomst van de Formule 1 in Las Vegas wordt gevierd, gevolgd door optredens van een boel wereldberoemde muziekartiesten: Andra Day, Bishop Briggs, J. Balvin, Journey, Keith Urban, Steve Aoki, Thirty Seconds to Mars en will.i.am. Daarnaast zullen ook de Blue Man Group en Cirque du Soleil optreden.

18 casino's worden geraakt

Er bestaat de kans dat de aanwezige fans tijdens het weekend van de Grand Prix geen entertainment zullen meemaken buiten de Formule 1 zelf. Maar liefst 35.000 leden van de Culinary Workers Union, waaronder serveersters, obers, koks en bartenders, zijn namelijk van plan om te gaan staken vanaf 15 november, als er voor vrijdag 10 november geen nieuwe deal kan worden gesloten over onder andere salaris en zorgverzekeringen. Dat weet Forbes te melden. Al sinds april is de Culinary Workers Union aan het onderhandelen met de grootste casino's met weinig succes. Stakingen zouden maar liefst achttien casino's, waaronder de Bellagio, Caesars Palace en MGM Grand, raken. Horecapersoneel in het pitgebouw van de Grand Prix van Las Vegas heeft het recht gekregen om mee te beslissen met de vakbond over de arbeidsovereenkomsten, zo wist de Culinary Workers Union deze week te melden. De race staat op de planning voor zaterdag 18 november 22:00 uur lokale tijd (zondag 19 november 07:00 uur Nederlandse tijd).