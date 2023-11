Vincent Bruins

Vrijdag 3 november 2023 15:09

Adrian Newey moet de Formule 1 Grand Prix van São Paulo aan zich voorbij laten gaan. De hoofdontwerper van Red Bull Racing is namelijk in de Verenigde Staten van Amerika. Daar neemt hij deel aan een andere autosportrace samen met niemand minder dan Ford-CEO Jim Farley.

De in Stratford-geboren Brit werkt al sinds 1980 in de top van de autosport, toen hij direct na zijn afstuderen aan de slag ging bij het team van Fittipaldi. Na in Amerika te hebben gewerkt en bij andere middenvelders in de Formule 1, tekende hij voor 1991 bij Williams. Mede dankzij Newey won Williams de constructeurstitels van 1992 tot en met 1996. Daarna maakte hij de overstap naar McLaren waar Mika Häkkinen in 1998 en 1999 wereldkampioen werd. Terwijl zijn relatie met de renstal uit Woking verslechterde, ging Newey op zoek naar een ander team en een nieuwe uitdaging, en vanaf 2006 werd dat Red Bull waar Sebastian Vettel uiteindelijk vier titels pakte. Nu domineert drievoudig wereldkampioen Max Verstappen de koningsklasse samen met de Oostenrijkse renstal. De RB19-bolide van 2023 is een van de grootste successen van Newey.

Ford GT40

Naast het ontwerpen van raceauto's is hij ook gek op het rijden ervan. In 2007 nam hij deel aan de 24 Uur van Le Mans in een Ferrari in de GT2-klasse. Hij liep samen met Ben Aucott en Joe Macari net het podium mis. In 2010 zagen we hem voor een weekend in de Ginetta G50 Cup in het voorprogramma van het British Touring Car Championship. Ook komt hij wel eens in actie in de evenementen op Goodwood. Dit weekend zal hij uitkomen in de zogeheten HSR Classic Daytona presented by IMSA 24-hour race, een 24-uurswedstrijd op Daytona International Speedway van het Historic Sportscar Racing-kampioenschap. Newey neemt deel met zijn eigen, originele Ford GT40 uit de 60-er jaren. De Red Bull-topman doet samen met Farley mee, de CEO van Ford. Dat is niet geheel toevallig. Red Bull en de Ford Motor Company gaan namelijk een samenwerking aan vanaf 2026.