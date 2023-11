Ricciardo reageert op geruchten omtrent Red Bull-stoeltje in 2024

Jeen Grievink

Daniel Ricciardo (34) wordt recentelijk weer steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing in 2024. Hoewel de Australiër 'gewoon' een contract heeft bij AlphaTauri, wordt er door de matige prestaties van Sergio Pérez toch gesproken over een eventuele stoelendans binnen de Red Bull-familie. Ricciardo heeft nu zelf gereageerd op alle geruchten.

In Mexico, nota bene zijn thuisrace, ging het wederom helemaal mis voor Pérez. De Mexicaan was te gretig bij de start en viel uit na een botsing met Charles Leclerc in de eerste bocht. De zoveelste domper voor de Mexicaan, die het bijzonder moeilijk heeft in de tweede seizoenshelft. De gifbeker zou nog verder leeg kunnen als Pérez ook nog zijn tweede positie in het kampioenschap kwijtraakt aan Lewis Hamilton. Als dat gebeurt, zal Dr. Helmut Marko de trigger overhalen, zo wordt gesuggereerd. In dat geval zal Pérez uit zijn stoeltje worden gehaald en moet er een opvolger komen. De naam van Ricciardo wordt daarbij nadrukkelijk genoemd.

Ricciardo sprak niet met Red Bull over 2024-stoeltje

Niet alleen de naam van Ricciardo, maar ook die van niemand minder dan Fernando Alonso zingt rond als potentiële opvolger van Pérez. De Spanjaard heeft echter al ontkent dat er ook maar iets waar is van die geruchten, die overigens afkomstig zijn uit zijn eigen thuisland. Ricciardo is wat voorzichtiger in het ontkrachten van de geruchten, maar benadrukt wel dat hij niet met Red Bull heeft gesproken over het stoeltje van Pérez in 2024. "Dat heb ik niet [met Red Bull erover gesproken]. Ja, het is duidelijk dat alles wat speelt rondom mijn contract voor volgend jaar betrekking heeft tot AlphaTauri", zo vertelt hij aan de pers.

Goede prestaties geven boost

En omdat er niets is besproken met Red Bull, richt Ricciardo zich dan ook gewoon op het juniorenteam. "Ja, dat is in alle eerlijkheid hoe ver het gaat, denk ik", zo zegt hij. "Voor mij persoonlijk was het hebben van een weekend zoals dat in Mexico absoluut goed voor mijn ziel. En ook voor het team, snap je? Ik ben hier nog niet zo lang, maar voor hen om tiende te zijn in het constructeurskampioenschap en in één weekend twee plekken winnen, is groots."

"Dus ik denk dat dat een hele gelukzalige sfeer creëert bij iedereen hier... En ik probeer gewoon door te gaan op de plek waar ik nu ben", zo benadrukt Ricciardo nogmaals dat hij niet bezig is met een stoeltje bij Red Bull op de korte termijn.