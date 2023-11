Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Brazilië?

Brian Van Hinthum

Vrijdag 3 november 2023 07:59

Op vrijdag breekt ronde twintig van het wereldkampioenschap aan en het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken in Brazilië voor de Grand Prix van São Paulo. Vorig jaar wist George Russell verrassend te winnen op het circuit van Interlagos. Dit jaar hoopt Max Verstappen overwinning nummer zeventien hier te pakken. Hoe laat gaan we van start?

Het zijn bomvolle weken voor de Formule 1-coureurs en we gaan op grote snelheid richting het einde van het seizoen. Met het beslissen van de wereldtitels is de grootste angel al uit het jaar, maar natuurlijk valt er nog voor genoeg te rijden. Verstappen hoopt natuurlijk zijn record van meeste zeges in het seizoen scherper te stellen, terwijl Sergio Pérez en Lewis Hamilton verwikkeld zijn in een strijd om de tweede positie in het kampioenschap. Ferrari en Mercedes vechten ondertussen door voor de tweede plek bij de constructeurs. Ondertussen hopen verschillende coureurs om naast Verstappen, Pérez en Carlos Sainz tóch nog een zege te pakken tijdens dit dominante Verstappen-jaar.

Autódromo José Carlos Pace

Het circuit in São Paulo is één van de meest legendarische circuits binnen de motorsport. Sinds 1973 wordt de Grand Prix van Brazilië hier verreden en sinds dat moment hebben er vele heroïsche momenten plaatsgevonden. Het circuit is in 1985 vernoemd naar de Braziliaanse Carlos Pace, die in 1975 op deze baan zijn enige overwinning in de Formule 1 op zijn naam schreef en in 1977 overleed bij een vliegtuigcrash. Normaal gesproken worden er 71 rondes gereden op het 4,309 kilometer lange circuit. Michael Schumacher is de meest succesvolle coureur op het Autódromo José Carlos Pace, de Duitser wist vier keer te winnen in São Paulo: in 1994, 1995, 2000 en 2002. Hij wordt op de voet gevolgd door zijn landgenoot Sebastian Vettel, hij won in 2010, 2013 en 2017. Het circuit wordt gekenmerkt door de vele hobbels, waardoor de bodemplaten van Formule 1-auto's het vaak lastig hebben. Daarnaast herbergt het circuit met de legendarische 'S' do Senna in bocht 1 één van de mooiste bochten op de kalender.

Eén van de meest memorabele ritten op het Autódromo José Carlos Pace is die van 2008. Lewis Hamilton leek lange tijd, net als in 2007, nét achter het net van de wereldtitel te vissen. De Brit had het moeilijk tijdens de race waar hij niet lager dan vijfde mocht eindigen. Dat leek te gaan gebeuren, maar door een plotselinge regenbui richting het einde van de race was het Timo Glock die amper meer grip wist te vinden op zijn banden, waardoor Hamilton hem in de laatste bocht voorbij kon steken om zijn eerste wereldtitel op te eisen. Dit tot droefenis van de Braziliaanse fans, die voor even dachten dat Felipe Massa wereldkampioen was geworden. Vandaag de dag is deze race ook weer actueel, daar Massa in de rechtbank een strijd uitvecht tegen de uitslag van het wereldkampioenschap in dat jaar. In 2022 won Russell verrassend op dit circuit, zijn eerste zege in de Formule 1.

Hoe laat begint het raceweekend in Brazilië

We rijden dit weekend volgens het sprintraceformat, waardoor we op de vrijdag dus geen normale dag met twee vrije trainingen hebben. Het raceweekend in São Paulo wordt natuurlijk wel met de eerste vrije training afgetrapt: om 15:30 uur Nederlandse tijd gaat het twintigste Formule 1-weekend van 2023 van start. Vanaf 19:00 uur gaat het écht om de knikkers, wanneer we gaan kwalificeren voor de race op zondag.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 3 november

15:30 uur: Eerste vrije training

19:00 uur: Kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 4 november

15:00 uur: Sprint Shootout

19:30 uur: Sprint

Zondag 5 november

18:00 uur: Grand Prix van São Paulo